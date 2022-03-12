Обучение в украинских ВУЗах выросло в цене

В Украине выросли цены не только на ЖКХ и продукты, но и на обучение. Учебный год 2021/2022 обозначился подорожанием – около 10% от предыдущей стоимости. С учетом того, что в прошлом году ВУЗы уже поднимали цены, то общее повышение за 2 года составило свыше 20%

К примеру, в КНУ им. Шевченко контракт будет стоить не меньше 31 тысяч, и это не самые популярные специальности – соцработа, библиотечное и архивное дело. При этом факультет международных отношений – это уже 57,4 тыс. грн в год. Средний ценник на год учебы в КНУ – чуть больше 44 тысяч гривен. В Киево-Могилянской академии примерно такие же цены – от 27 тыс. грн на факультетах экологии и биологии до 50 тыс. грн на факультете международных отношений.

Во Всемирном банке утвердили выделение украинским высшим учебным заведениям кредита в сумме 200 млн долларов. Все деньги пойдут на изменения, которые приведут к улучшению качества и эффективности системы образования в Украине.

Важно, что за деньги Всемирного банка будет проведена модернизация вузов и научно-исследовательских лабораторий в них. Также будут развивать и онлайн-обучение, поскольку пандемия коронавируса показала всем необходимость продвигать такую систему обучения, расширять возможности для студентов.