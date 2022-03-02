Общий перевод пенсий украинцам на карты отменили - Кабмин

07:34 03 Июнь Киев, Украина

На сайте Кабинета Министров Украины появился текст постановления №546 от 26 мая 2021 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины». В нем, кроме прочего, говорится об изменении порядка выплаты пенсий.

Так, согласно данному постановлению, будут внесены изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через счета в банках, который был утвержден в 1999 году.

Также будет изменен порядок выплаты пенсий и госпомощи по месту проживания организациями, которые доставляют и выплачивают эти средства. До этого времени этот порядок регламентировался постановлением правительства №1279 «Некоторые вопросы организации выплаты пенсий и денежной помощи», утвержденным 16 декабря 2020 года.

Кроме того, постановление Кабмина №546 вносит изменения в постановление №277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины», принятое 29 марта 2021 года.

Отметим, что данное постановление предполагало перевод пенсионеров на карточную форму выплаты пенсий уже с 1 сентября 2021 года, однако в правительстве решили доработать документ.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, чем может закончиться конфликт Укрпочты и Пенсионного фонда. Отметим, что сейчас Укрпочта уже закрыла банкоматы и терминалы банков, которые находились в отделениях почтового сервиса.