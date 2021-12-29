Облигации внутреннего займа принесли бюджету 2.51 млрд гривен

Облигации внутреннего займа – ценные бумаги, которые могут стать хорошим вариантом для вложения средств. Контролируются такие бумаги только государством, которое обязуется выплатить всем покупателям дивиденды через определенный фиксированный срок.

Министерство финансов на состоявшемся 18 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,66 млрд грн и $31 млн. Таким образом в бюджет Украины поступило 2,51 млрд грн в эквиваленте. В частности, в ходе аукциона инвесторам были предложены два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также один выпуск на 8 месяцев, номинированный в долларах США.

В итоге 6-месячные облигации в гривне удалось разместить на 999,52 млн грн под 7,82% годовых, двухлетние – на 663,77 млн грн под 10,14%.Еще $31 млн Минфин привлек от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, под 3,39% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн (в целом 10,12 млрд грн в эквиваленте). Почти все поступления в гривне обеспечила продажа краткросрочных облигаций.