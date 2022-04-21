Обильные дожди в Украине пагубно влияют на Северо-Крымский канал

В связи с аномально большим выпадением осадков по всей Украине и в частности в Херсонской области, местные власти пришли к общему мнению, что нужно убавить обороты поставки воды для орошения с целью экономии финансовых средств.
Из-за дождей Северо-Крымский канал несет убытки - спрос на орошение в Херсонской области резко сократился . Об этом рассказал начальник управления каналом Сергей Шевченко.
Шевченко уточнил, что с начала сезона канал недополучил 5 млн грн за транспортировку днепровской воды на орошение.
По его словам, в минувшем году аграрии Херсонщины начинали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги.
По его словам, в минувшем году аграрии Херсонщины начинали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги.
Метеорологи опасаются, что после года рекордных осадков в регионе могут последовать несколько лет с нехваткой влаги.
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