Обесценивание гривны укрепляет долларовые вклады

Украинцы стали чаще делать вклады в долларах из-за обесценивания гривны. На конец третьего квартала 2020 уровень долларизации вкладов стал выше, чем во втором.

«Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% квартал к кварталу (+ 5,3% год к году) в долларовом эквиваленте», - отчитывается Нацбанк.

В то же время гривневые вклады населения за этот период выросли всего на 1,2% квартал к кварталу (+ 27,1% год к году). Этот показатель ниже, чем в предыдущем квартале.

Обесценивание гривны

Алексей Лупин объяснил, что к внешним причин падения гривны входят: пандемия коронавируса, частично причиной девальвации и уменьшение инвестиций в страну.

К внутренним причинам относятся: рост государственных выплат. По словам директора, в середине лета 2020 году на едином казначейском счете было 75 млрд гривен, сейчас остаток - примерно 15 млрд гривен. Также причиной падения гривны стал неурожай этого года.