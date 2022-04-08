Объемы грузовых перевозок «Укрзализныци» достигли прошлогодних показателей

План по увеличению объемов грузовых перевозок, разработанный новым руководством «Укрзализныци» уже показал результаты. Как сообщил руководитель компании Владимир Жмак, даже в условиях эпидемии коронавируса, который повлиял на работу всех предприятий, бизнеса и экономики в целом, суточный объем перевозимых грузов уже достиг уровня прошлого года.

«В последние месяцы наблюдаем оживление рынка грузовых перевозок. Несмотря на экономический кризис и ограничения, которые возникли из-за распространения COVID-19, «Укрзализныця» уже погрузила в сутки 814 тысяч тонн грузов, что соответствует показателям 2019», - рассказал Владимир Жмак.

Как этого удалось достичь? Прежде всего, это оптимизация движения рейсов и устранение дефицита локомотивов. Нехватку тягового парка ликвидировали путем увеличения плеч обслуживания. Иными словами, увеличили длину участков между депо, а также количество грузовых вагонов на каждый рабочий локомотив. Также увеличили количество рейсов в портовом направлении.

В дальнейшем планируется пересмотр тарифной политики на грузоперевозки и существенное увеличение парка локомотивов. На капитальный ремонт уже выделено 500 млн гривен, а в следующем году на ремонт подвижного состава «Укрзализныци» заложено 4,7 млрд гривен.