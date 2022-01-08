Объем прибыли в сфере услуг во втором квартале снизился на 18,3%

Государственная служба статистики (Госстат) Украины озвучила низкие показатели предоставления услуг. Их объем в период с апреля по июнь 2020 года составил 192,7 млрд грн, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 18,3%.
При этом объем услуг, реализованных населению, составил 16% от общего объема реализованных услуг.
Для сравнения, по данным Госстата объем реализации услуг в Украине в первом квартале 2020 года составил 227 млрд грн, что в сопоставимых ценах было всего на 1,7% ниже уровня января-марта 2019 года. При этом объем реализованных населению услуг составил 23,1% от общего объема.
При этом объем услуг, реализованных населению, составил 16% от общего объема реализованных услуг.
Для сравнения, по данным Госстата объем реализации услуг в Украине в первом квартале 2020 года составил 227 млрд грн, что в сопоставимых ценах было всего на 1,7% ниже уровня января-марта 2019 года. При этом объем реализованных населению услуг составил 23,1% от общего объема.
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