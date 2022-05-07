Объем ОВГЗ в банках увеличился - Нацбанк

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала данные о продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В собственности банков объем ОВГЗ по состоянию на 7 декабря 2020 года составляет 461,72 млрд гривен, что на 1,33 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 30 ноября.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 7 декабря составляет 75,21 млрд гривен, что на 0,15 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 30 ноября. По состоянию на 7 декабря объем ОВГЗ в портфеле юридических лиц составляет 34,94 млрд гривен, что на 1,05 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 30 ноября.

Объем ОВГЗ в портфеле физических лиц составляет на 7 декабря 8,91 млрд гривен (+0,05 млрд за неделю).