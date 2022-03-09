Объем наличных денег вне банка увеличился

Ежемесячно эксперты отслеживают движение денежных масс вне пределов банковской системы. Чаще всего они отмечают рост этой цифры, прошедший сентябрь 2020 – не стал исключением.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за сентябрь вырос по сравнению с августом на 1% - до 475,074 миллиарда гривен.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличных вне банков вырос на 23,6%. Также сообщается, что объем денежной массы вырос на 2,9% за сентябрь и на 19,8% с начала года - до 1,723 триллиона гривен.

Объем денежной базы вырос на 1% за сентябрь и на 18,9% с начала года - до 567,9 миллиарда гривен.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 вырос на 6% - до 385 миллиардов гривен. Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% - до 1,435 триллиона гривен, денежной базы - на 9,6%, до 477 миллиардов гривен.