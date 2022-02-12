Объем капитальных инвестиций в экономику Украины упал на 9,5%

По данным Государственной службы статистики (Госстата), объем капитальных инвестиций в экономику Украины в I квартале 2021 года снизился до 78,2 млрд грн. Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ведомство, наибольший рост капинвестиций в первом квартале зафиксировали в областях:

водного транспорта - 3,8 раза;

лесного хозяйства - в 2,7 раза;

здравоохранения и социальной помощи - в 2,4 раза;

в почтовом и курьерской деятельности - в 2,2 раза.

Наибольшее падение зафиксировано в сферах:

искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 79,6%;

телекоммуникаций - на 34,6%

компьютерного программирования - на 33,7%;

образования - на 31,8%.

Кроме этого, в промышленности инвестиции упали на 12,4%, в строительстве - на 19,2%, в торговле - на 21,9%.

Главным источником финансирования капинвестиций были собственные средства предприятий и организаций. Благодаря им освоено 78,2% общего объема всех вложений.

Напомним, Министерство экономики ухудшило ожидания роста ВВП до 4,1% в 2021 году и до 3,8% в 2022 году.