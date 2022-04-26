Объем экспорта украинской агропродукции в ЕС снизился почти на 20%

16:09 26 июля Киев, Украина

Поставки отечественной сельхозпродукции в Европейский Союз за четыре месяца 2021 года сократились на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.





Об этом говорится в отчете по торговле ЕС.

Экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС в январе–апреле составил €1,87 млрд, что на €452 млн или 19,4% меньше аналогичного показателя минувшего года", - говорится в сообщении.