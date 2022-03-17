Объекты «Укрспирта» продали на 1,5 млрд грн - ФГИУ

На форуме «Украина 30» заместитель председателя Фонда государственного имущества отчитался о работе ведомства. Согласно данным, предоставленным Константином Кошеленко, приватизация спиртзаводов принесла украинскому бюджету около 1,5 млрд гривен. Речь шла об аукционах, которые провели на имущество 25 объектов «Укрспирта».

Он также напомнил, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов продали за 227 млн грн, а Львовскую исправительную колонию №48 - за 407,5 млн грн.

«План по малой приватизации на 2021 год - 3,7 млрд грн", - добавил Кошеленко.

ФГИ планирует 6 июля повторно продать на аукционе Мишковицкий спиртзавод в Тернопольской области со стартовой ценой 7,29 млн грн. Кроме этого, на 30 июня запланирован повторный аукцион по продаже Мартыновского спиртзавода в Винницкой области со стартовой ценой 31,02 млн грн.