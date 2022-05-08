Объект «Укрспирта» продали за 84 миллиона гривен

Пресс-служба Фонда государственного имущества сделала заявление о продаже 13того объекта из перечня объектов ГП «Укрспирт». Предприятие ушло на онлайн-аукционе за 84 миллиона гривен.

Отмечается, что в аукционе за право собственности на этот объект спиртовой отрасли соревновались 5 участников, в результате цена выросла со стартовых 31,7 млн грн до 84 млн грн, то есть в 2,7 раза. После подписания протокола о результатах аукциона, победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Мартыновского МПД будет считаться официально завершенным.

В ФГИУ отметили, что это уже тринадцатый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов, свидетельствует о заинтересованности бизнеса в инвестициях в эту отрасль. ФГИУ ожидает получить от приватизации 41 объекта спиртовой отрасли около 2 млрд грн.