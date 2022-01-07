Обанкротилась крупнейшая криптобиржа в Турции

Скандальное сообщение на рынке криптовалют. По данным агентства Bloomberg, в Турции потерпела банкротство самая крупная биржа криптовалют Thodex. Между тем, основателя биржи заподозрили в мошеннических операциях.

Пользователи опасаются, что их сбережения исчезнут.

21 апреля, Thodex сообщила, что на пять дней прекращаются все операции на бирже. Причиной этого биржа назвала передачу части компании внешним инвесторам.

Однако трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд. Власть пыталась найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, который бежал из страны.

В то же время Озер разместил заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

Правительство приняло решение заблокировать счета компании, полиция провела обыск в ее главном офисе в Стамбуле.

Убытки могут достигать $2 млрд. Адвокат потерпевших сказал, что деньги, вложенные около 390 000 активных пользователей, стали "безвозвратными". По данным основателя биржи, пострадавших около 30 000 пользователей.