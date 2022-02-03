Новый функционал государственного онлайн-магазина Prozorro Market

18:34 15 Сентябрь Киев, Украина

Кабмин принял постановление о работе первого государственного онлайн-магазина Prozorro Market, новый функционал заработает уже в октябре.

"Теперь государственные заказчики могут пользоваться Prozorro Market для закупок до 200 тыс. грн, а монополисты в своей области – до 1 млн грн. Ранее верхняя граница была лишь 50 тыс. грн, что существенно ограничивало закупки многих заказчиков через Prozorro Market", – отмечается в сообщении.

Главная цель Prozorro Market – чтобы госзакупки были такими же простыми, как в интернет-магазине, и при этом оставались эффективными и прозрачными.

Среди главных преимуществ обновленного Prozorro Market выделяются такие:

экономия госсредств – каталог отражает все ценовые предложения в каждой группе товара, бизнес смотрит на расценки конкурентов и снижает свои;

сохранение принципа конкуренции – постановление Кабмина внедряет в Prozorro Market инструмент запроса ценовых предложений;

бизнес сможет экономить время и снизить операционные расходы – чтобы попасть в электронный каталог достаточно один раз пройти простую процедуру квалификации;

новые, более низкие и гибкие тарифы для бизнеса – для поддержки наполнения нужно заплатить комиссию, но только в случае подписания соглашения: это 3% от суммы договора при стоимости закупки до 50 тыс. грн, 2% – до 200 тыс. грн и 1% – более 200 тыс. грн, а для госзаказчиков – бесплатно.

По словам замминистра экономики Светланы Панаиотиди, это постановление откроет для малого и среднего бизнеса, которому нужны дополнительные стимулы во времена кризиса, рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год.