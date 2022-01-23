Новые правила получения субсидии - Кабмин

Кабинет Министров подписал документ, ограничивающий круг лица, имеющих право на субсидию. Так, например, для безработных украинцев, стало необходимо встать на учет в службе занятости. Документ вступил в силу 1 мая 2021 года.

Согласно документу, с мая 2021 назначения жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах. Документы на субсидию нужно подавать с мая по сентябрь включительно. При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.

В частности, субсидию не смогут получить домохозяйства, если кто-то из тех, кто там проживает, имеет транспортное средство, с года выпуска, которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), или владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло менее 15 лет.

Субсидию также назначать не, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства являются лица, достигшие 18-летнего возраста с отсутствующими официальными доходами, или их среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы. Исключениями из этого правила являются члены семьи, которые учились на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости как безработные, находились в местах лишения свободы, или получали любые государственные пособия или соцпомощь, включая помощь по частичной безработице на период карантина.