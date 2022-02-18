Новые изменения в порядке получения субсидий

07:45 24 Май Киев, Украина

Как сообщил на своей страничке в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет Министров Украины в очередной раз внес поправки в правила начисления украинцам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новый порядок оформления документов начал действовать с 1 мая. В частности, субсидии для украинцев, которые получали их по-прежнему будут переназначены на новый период автоматически - новых документов подавать не нужно.

По словам Шмыгаля, новые правила с мая должны были обеспечить справедливое начисление жилищной субсидии тем людям, которые в ней действительно нуждаются. После анализа ситуации, правительство внесло изменения - теперь украинцам, которые соответствуют требованиям начисления жилищной субсидии, помощь будет переназначаться автоматически.

"Так, изменениями предусмотрено не учитывать доходы от размещения депозитов при назначении субсидии, увеличить допустимую сумму средств на депозитном счете до 100 тыс. грн, не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, а также те, которые расположены в сельской местности. Такие изменения позволят назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически", - отметил Шмыгаль.

Однако, изменения коснутся лишь 15% от всех домохозяйств, которым необходимо будет обновить документы.