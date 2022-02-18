Новые изменения в порядке получения субсидий

Как сообщил на своей страничке в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет Министров Украины в очередной раз внес поправки в правила начисления украинцам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новый порядок оформления документов начал действовать с 1 мая. В частности, субсидии для украинцев, которые получали их по-прежнему будут переназначены на новый период автоматически - новых документов подавать не нужно.
По словам Шмыгаля, новые правила с мая должны были обеспечить справедливое начисление жилищной субсидии тем людям, которые в ней действительно нуждаются. После анализа ситуации, правительство внесло изменения - теперь украинцам, которые соответствуют требованиям начисления жилищной субсидии, помощь будет переназначаться автоматически.
Однако, изменения коснутся лишь 15% от всех домохозяйств, которым необходимо будет обновить документы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии