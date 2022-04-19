Новостройки в Украине выросли в цене в среднем на 15%

11:41 20 июля Киев, Украина

Непосредственно застройщики утверждают, что цены на новое жилье остаются стабильно-устойчивыми в сравнении с затратами, которые требуются при выполнении строительных работ.



Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Украине в январе – июне выросла на 10-20% в зависимости от степени готовности объекта и региона.

Такие данные привела генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.



Эти данные получены в результате опроса управляющих фондов финансирования строительства (ФФС).

"Мы проанализировали десятки объектов по всей Украине. Подавляющее большинство указывает на рост стоимости квадратного метра. При этом себестоимость жилья растет быстрее, чем цена", – сказала Волковская.

О росте стоимости квадратного метра на 10–20% сообщили 77% респондентов, о росте более чем на 20% – 8%. Только 15% отметили, что стоимость жилья существенно не изменилась.

При этом только 10% респондентов сообщили о снижении объемов строительных работ, 40% заявили об их росте более чем 20%, 10% – о росте на 20%, 20% – на 10%.



Напомним, медианные цены на первичном рынке жилья в столице по итогам апреля снизились в среднем на 4% по сравнению с мартом и на 10% – в годовом измерении. Такие данные приведены в исследования портала Address.ua. Во многом цены снизились из-за выхода на рынок пяти новых объектов с ценами ниже среднерыночных.