Новости Пенсионного фонда Украины о выплатах

Пенсионный фонд Украины заявил о том, что ноябрьское финансирование пенсионных выплат продолжается. Оно происходит согласно утвержденному графику.

"На пенсионные выплаты направлено 5,9 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 8,6 млрд грн", - говорится в нем.

В ПФУ также отметили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. В то время, как стаж для пенсии успеют набрать не все, в конце 2020 года украинцев ждет пересчет и повышение минимальной пенсии с 1712 до 1769 грн, а с июля 2021-го до 1854 грн, а с декабря следующего года – до 1934 грн.

Так, сообщается, что такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума, который уже заложен в бюджете на следующий год.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020-го:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей 6-18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

в общем – 2189 грн.

Каким будет прожиточный минимум с июля 2021-го:

для детей до 6 лет – 2013 грн;

для детей 6-18 лет – 2510 грн;

для трудоспособных лиц – 2379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;

в общем – 2294 грн.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021-го: