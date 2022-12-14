Новогодний стол подорожал почти вполовину — Институт аграрной экономики

В 2022 году цена новогоднего меню из традиционных блюд на семью из четырех человек выросла на 43,9% по сравнению с прошлым годом.
Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ) Юрий Лупенко.
По его словам, традиционный новогодний стол обойдется в 2 655,17 грн.
По расчетам ИАЭ, салат "оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) в этом году стоит 281,71 грн - это на 41,9% больше, чем в конце 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яиц – 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза – 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки). Цена овощей для салата в этом году составляет 20,66 грн: 2 морковки (380 г) стоят 7,45 грн, 5 картофелин (840 г) - 6,64 грн и 2 луковицы (230 г) - 6,57 грн. Ученый отметил, что по состоянию на конец 2022 года цена на картофель уменьшилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, морковь и лук подорожали в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.
На 2,5% подорожал салат "селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) - 134,66 грн. Стоимость филе сельди составляет 100 грн за 0,5 кг, майонеза (180 г)
По его словам, традиционный новогодний стол обойдется в 2 655,17 грн.
По расчетам ИАЭ, салат "оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) в этом году стоит 281,71 грн - это на 41,9% больше, чем в конце 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яиц – 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза – 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки). Цена овощей для салата в этом году составляет 20,66 грн: 2 морковки (380 г) стоят 7,45 грн, 5 картофелин (840 г) - 6,64 грн и 2 луковицы (230 г) - 6,57 грн. Ученый отметил, что по состоянию на конец 2022 года цена на картофель уменьшилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, морковь и лук подорожали в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.
На 2,5% подорожал салат "селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) - 134,66 грн. Стоимость филе сельди составляет 100 грн за 0,5 кг, майонеза (180 г)
– 21,41 грн, 1 морковки (190 г) – 3,74 грн, 1 свеклы (250 г) – 2,60 грн, 1 луковицы ( 170 г) - 4,70 грн и 2 картофелин (280 г) - 2,21 грн.
По расчетам института, в 2022 году расходы на мясные продукты выросли вдвое. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" стоит 250 грн (в 2,5 раза больше против 2021 года), подбрюшина копченая – 237 грн (в 2,1 раза), биток из свинины свежий – 250 грн (в 2,2 раза). Мясо птицы на конец 2022 года остается самым дешевым среди видов мяса – 1 кг филе куриного стоит 134,45 грн (+12%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составляет 871,45 грн.
Кроме этого, в 2022 году 0,5 кг филе сельди стоит 100 грн, твердый творог (300 г) – 114,17 грн и пачка сливочного масла (200 г) – 65,40 грн. Молочные продукты подорожали в этом году на 30,8-52,2%.
Стоимость овощей на новогоднем столе составляет в среднем 254,95 грн. (+37,5% к прошлому году). Цена картофеля (2 кг) в этом году составляет 15,80 грн, грибов (1 кг) – 77,90 грн, сладкого перца (0,5 кг) – 59,50 грн, свежих огурцов (0,5 кг) – 34, 75 грн, свежих помидоров (1 кг) – 67 грн.
Цена фруктов на праздничном столе за год выросла на 59,7% - до 168,92 грн. Мандарины (2 кг) стоят 99,80 грн, бананы (1 кг) – 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн. Батон белого хлеба стоит 25,80 грн (на 3,4% больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8% больше).
Цена бутылки вина игристого "Артемовское" (0,75 л) составляет 140 грн (на 28,4% больше, чем в прошлом) и бренде "Шабо" 5-летней выдержки (0,5 л) – 209 грн (+16,1 %). Сок "Садочок" (2 л) стоит 50 грн, вода "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, сладкая вода "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.
Стоимость новогоднего стола с деликатесами по расчетам экспертов повысится до 3180,17 грн. Банка красной икры (120 г) в этом году в среднем стоит 280 грн, а 200 г красной рыбы – 245 грн.
Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве в текущем году составляет 2933,77 грн (на 38,2% больше прошлогоднего). Новогоднее меню с деликатесами в столице обходится в 3523,77 грн.
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