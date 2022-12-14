Новогодний стол подорожал почти вполовину — Институт аграрной экономики

14:55 13 декабря Киев, Украина

В 2022 году цена новогоднего меню из традиционных блюд на семью из четырех человек выросла на 43,9% по сравнению с прошлым годом.





По его словам, традиционный новогодний стол обойдется в 2 655,17 грн.



По расчетам ИАЭ, салат "оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры)



На 2,5% подорожал салат "селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) - 134,66 грн. Стоимость филе сельди составляет 100 грн за 0,5 кг, майонеза (180 г) Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ) Юрий Лупенко.По его словам, традиционный новогодний стол обойдется в 2 655,17 грн.По расчетам ИАЭ, салат "оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) в этом году стоит 281,71 грн - это на 41,9% больше, чем в конце 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яиц – 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза – 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки). Цена овощей для салата в этом году составляет 20,66 грн: 2 морковки (380 г) стоят 7,45 грн, 5 картофелин (840 г) - 6,64 грн и 2 луковицы (230 г) - 6,57 грн. Ученый отметил, что по состоянию на конец 2022 года цена на картофель уменьшилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, морковь и лук подорожали в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.На 2,5% подорожал салат "селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) - 134,66 грн. Стоимость филе сельди составляет 100 грн за 0,5 кг, майонеза (180 г)

– 21,41 грн, 1 морковки (190 г) – 3,74 грн, 1 свеклы (250 г) – 2,60 грн, 1 луковицы ( 170 г) - 4,70 грн и 2 картофелин (280 г) - 2,21 грн.

По расчетам института, в 2022 году расходы на мясные продукты выросли вдвое. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" стоит 250 грн (в 2,5 раза больше против 2021 года), подбрюшина копченая – 237 грн (в 2,1 раза), биток из свинины свежий – 250 грн (в 2,2 раза). Мясо птицы на конец 2022 года остается самым дешевым среди видов мяса – 1 кг филе куриного стоит 134,45 грн (+12%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составляет 871,45 грн.



Кроме этого, в 2022 году 0,5 кг филе сельди стоит 100 грн, твердый творог (300 г) – 114,17 грн и пачка сливочного масла (200 г) – 65,40 грн. Молочные продукты подорожали в этом году на 30,8-52,2%.



Стоимость овощей на новогоднем столе составляет в среднем 254,95 грн. (+37,5% к прошлому году). Цена картофеля (2 кг) в этом году составляет 15,80 грн, грибов (1 кг) – 77,90 грн, сладкого перца (0,5 кг) – 59,50 грн, свежих огурцов (0,5 кг) – 34, 75 грн, свежих помидоров (1 кг) – 67 грн.



Цена фруктов на праздничном столе за год выросла на 59,7% - до 168,92 грн. Мандарины (2 кг) стоят 99,80 грн, бананы (1 кг) – 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн. Батон белого хлеба стоит 25,80 грн (на 3,4% больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8% больше).



Цена бутылки вина игристого "Артемовское" (0,75 л) составляет 140 грн (на 28,4% больше, чем в прошлом) и бренде "Шабо" 5-летней выдержки (0,5 л) – 209 грн (+16,1 %). Сок "Садочок" (2 л) стоит 50 грн, вода "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, сладкая вода "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.



Стоимость новогоднего стола с деликатесами по расчетам экспертов повысится до 3180,17 грн. Банка красной икры (120 г) в этом году в среднем стоит 280 грн, а 200 г красной рыбы – 245 грн.



Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве в текущем году составляет 2933,77 грн (на 38,2% больше прошлогоднего). Новогоднее меню с деликатесами в столице обходится в 3523,77 грн.