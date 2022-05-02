Новогодние праздники обойдутся дороже – цены на продукты выросли на 5-7%

Олег Пендзин - исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба рассказал СМИ о том, что новогодние праздники обойдутся украинцам дороже. Согласно оценке экспертов стоимость продуктовой корзины и товаров питании в Украине поднялась в среднем на 5-7%.

По его словам, цена традиционного новогоднего стола может повыситься в пределах 5-7%. Такую статистику специалист привел в аналогии с прошлым 2019 годом.

«Общий индекс цен является очень небольшим. Максимум процентов на 5-7 возрастет стоимость (новогоднего стола в этом году – ред.) по сравнению с прошлогодним столом», – сказал он.

Также интересно отметить, что по расчётам других специалистов в 2019 году средний новогодний стол для семьи из четырех человек по стоимость продуктов обошелся в 1620 гривен. Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление, в котором сообщил, что Минздрав не увидел того эффекта от карантина выходного дня, на который был расчет во время его назначения.

В дополнение глава министерства сказал, что Минздрав не будет рекомендовать и в дальнейшем использовать этот инструмент для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом в Украине.