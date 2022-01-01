«Новое село»: подробности госпрограммы

Заместитель министра развития общин и территорий Украины рассказал о планах украинского правительства по развитию сел Украины. Иван Лукеря обозначил, что «Новое село» - это программа, созданная для поддержки сельских территорий в разных областях страны.

«На сегодня мы работаем над программой регионального развития сельских территорий «Новое украинское село», где будет предусмотрено конкретные меры независимо от территории и областей, будет предложено одинаковый подход к планированию, инвестиций, реализации проектов. Например, поддержка кооперативов в сельской местности, для того, чтобы объединить людей и создавать рабочие места», - сказал он.

Лукеря заметил, что при планировании проектов поддержки регионов отошли от привычных ограничений в пределах административно-территориальных единиц и происходит переход к поддержке функциональных типов территорий, к инвестициям в различные типы территорий.

«Территориальный подход сегодня является ключевым. В Государственной стратегии регионального развития мы определили 10 таких функциональных типов территорий ... Для эффективного планирования и обеспечения поддержки различных типов территорий. Ведь мы понимаем, что сельские территории, фактически вымирают и не имеют занятости, или они находятся в Черкасской, Запорожской, Сумской или Полтавской областях, они имеют общие вызовы. Также горные территории, независимо в какой из четырех областей - Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой - также имеют общие вызовы и общий потенциал», - добавил Лукеря.

Он отметил, что в каждой общине также может быть опорная школа, амбулатория, центр предоставления админуслуг, центр культурных услуг, центр безопасности.