Никто из пассажиров УЗ не опоздал в аэропорт, несмотря на непогоду

20:37 13 февраля Киев, Украина

“Укрзализныця” предпринимает все меры к тому, чтобы пассажиры, следующие поездами компании в Международный аэропорт “Борисполь”, успели на авиарейсы.

Для этого администрацией УЗ были предприняты меры по оперативной расчистке железнодорожных путей и осуществлена пересадка пассажиров поездов дальнего следования, которые задержались в пути из-за начавшейся непогоды.

В ночь с 12 на 13 февраля на два часа задержался поезд № 731, следовавший по маршруту из Запорожья в Киев, в котором находились 35 пассажиров, ехавших в “Борисполь”. Для них была организована пересадка на дополнительный экспресс-рейс. Кроме того, на некоторое время было задержано отправление поезда для пересадки на него пятерых пассажиров.

Еще один поезд пришел с опозданием 13 февраля 2021 года. Сообщается, что он следовал из Черновцов в Киев и перевозил 8 пассажиров, которые также должны были попасть в аэропорт. Для того чтобы они успели на пересадку и наверстали упущенное в дороге время, УЗ задержала отправление экспресс-рейса.

Железнодорожникам удалось расчистить пути от выпавшего снега, благодаря чему задержек из-за непогоды больше не произошло. Владимир Жмак в своем Телеграмм-канале поблагодарил всех работников УЗ.

“Спасибо каждому работнику УЗ за то, что, несмотря на снегопады, обеспечиваете стабильную доставку грузов и пассажиров в пункты назначения”, - написал он в Телеграмм-канале.

В администрации компании заверили, что в случае необходимости, для всех пассажиров оперативно организуют удобные пересадки и создадут комфортные условия для ожидания рейсов, которые будут следовать с нарушением графика.