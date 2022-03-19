Нидерланды и Литва построят мусороперерабатывающий завод во Львове

О строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове говорят давно и много. И вот, наконец, извечная проблема львовского мусора близится к разрешению. Стало известно, что Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) определился в выборе победителя международного тендера на строительство механико-биологического комплекса по переработке отходов во Львове.
Как сообщили во Львовском городском совете, генеральным подрядчиком определен консорциум компаний WTT Netherlands BV- Axis Industries UAB (Нидерланды, Литва).
Реализация проекта за счет ЕБРР начнется до конца 2020 года.
Предполагается, что с момента подписания договора реализация проекта продлится 24 месяца.
Сейчас на месте строительства будущего завода завершаются подготовительные работы, а рядом - работает станция компостирования. А уже следующим этапом станет собственно сооружение комплекса.
Компании упомянутого консорциума уже строили мусороперерабатывающие комплексы в Великобритании, Италии и Литве.
Как сообщалось, конкурс на строительство завода был объявлен еще в 2018 году. Его мощность должна составлять 240 тыс. т в год.
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