Несостоявшаяся встреча ОПЕК+ подняла цены на нефть - подробности

Из-за несостоявшейся встречи представителей ОПЕК+ на фондовой бирже снова случилось повышение цен на нефть. Утренние торги показали, что марка WTI выросла в цене на 2%. Лондонская биржа отметила, что Brent с доставкой на сентябрь также совершила небольшой скачок +0,49% до 77,54 долларов за баррель.

За понедельник Brent подорожала на $ 0,99 (1,3%) до $ 77,16 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $ 1,59 (2,12%) до $ 76,75 за баррель. Встреча министров ОПЕК + опять не состоялась в понедельник, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией. Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи.

«После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и вицепремьер РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК +, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позже», - говорится в сообщении.

ОПЕК + третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижение нефтедобычи - с 3,168 до 3800000 б / с.

Встреча была назначена на 16:00, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между различными министрами шли консультации, которые, по всей видимости, не привели к успеху.