Несколько тысяч правок в Госбюджет 2021 – хватит ли денег?

Ярослав Железняк высказал свое мнение об внесении правок в новый государственный бюджет 2021 года. Народный депутат от партии «Голос» критично отнесся к почти 2,5 тысячам правок.

«Обычно депутаты ежегодно и вносят от 2-3 тысяч поправок в бюджет. Так что говорить о целенаправленном спаме не стоит. Если учесть все поправки, то не хватит и 3-х бюджетов», - сообщил нардеп.

Парламентарий добавил, что комитет ВР по вопросам бюджета имеет отсеять правки до 15 октября. А 20 октября проект госбюджета с изменениями от комитета вынесут в сессионный зал на голосование.

Напомним, 14 сентября Кабмин на внеочередном заседании одобрил проект госбюджета на 2021-й год и внес его в Верховную Раду. Проект государственного бюджета Украины на 2021 предусматривает рост ВВП на уровне 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%.

Документ также предусматривает повышение минимальной зарплаты, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и новые пассажирские вагоны. Также известно, что в госбюджете-2021 расходы на безопасность и оборону будут заложены на уровне до 6% ВВП Украины. Минфин впервые внес в проект госбюджета выплаты ВВП-варрантами.

Согласно бюджету, Украина в 2021 году выплатит 5 млрд гривен кредитов по гарантийным обязательствам. Одним из основных приоритетов Госбюджета 2021 станет увеличение расходов на образование. Увеличить их хотят на 34 миллиарда гривен.