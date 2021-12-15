НЭС-2030 урегулирует работу министерств

Постановление №179 от 3 марта «Об утверждении Национальной экономической стратегии на период до 2030 года» урегулирует многое происходящее в Украине. В частности, Национальная экономическая стратегия-2030 (НЭС-2030), будет фундаментом для принятия законопроектов, разработки мероприятий и стратегий различных министерств.

Правительство утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года на заседании 3 марта. К созданию НЭС-2030 присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертного сообщества и гражданского общества, народные депутаты.

НЭС-2030 должен синхронизировать деятельность министерств, определив конкретные приоритеты государственной политики. Документ также выступит основой для разработки законодательных инициатив, ведь определяет векторы развития экономики на ближайшие годы.

Отметим, мониторинг выполнения Национальной экономической стратегии до 2030 года будет осуществляться на Едином веб-портале электронного управления путем анализа достижения целевых индикаторов документа. Результаты мониторинга выполнения Стратегии будут рассматриваться Кабинетом Министров Украины. Ожидается, что пересмотр Стратегии осуществят в 2024 и 2027 годах с учетом результатов ее выполнения.