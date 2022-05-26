Нерезиденты покупают ОВГЗ – гривна укрепляется

Богдан Данилишин опубликовал в социальных сетях пост об основных причинах укрепления гривны. Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) указал, что основной причиной стала продажа валюты иностранцами для закупки ОВГЗ Украины.

Как отметил Данилишин, за последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%. Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти 300 млн долларов.

"Успокаивающее влияние на валютный рынок имели также поступления в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов за еврооблигации, дополнительно размещенные Министерством финансов на бирже Euronext Dublin", - пояснил Данилишин.

По его данным, международные резервы НБУ выросли до более 28 млрд долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года.

"Дополнительную поддержку международным резервам НБУ будет иметь успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате Stand-By, которое началось на этой неделе в дистанционном формате", - добавил он.

На минувшей неделе курс доллара упал ниже 28 гривен и достиг минимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.