Нерезиденты покупают ОВГЗ – гривна укрепляется

15:00 22 декабря Киев, Украина

Богдан Данилишин опубликовал в социальных сетях пост об основных причинах укрепления гривны. Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) указал, что основной причиной стала продажа валюты иностранцами для закупки ОВГЗ Украины.

Фото: Гривна укрепляется из-за продажи валюты нерезедентами - Данилишин

Как отметил Данилишин, за последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%. Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти 300 млн долларов.

"Успокаивающее влияние на валютный рынок имели также поступления в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов за еврооблигации, дополнительно размещенные Министерством финансов на бирже Euronext Dublin", - пояснил Данилишин.

По его данным, международные резервы НБУ выросли до более 28 млрд долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года.

Фото: Гривна укрепляется из-за продажи валюты нерезедентами - Данилишин

"Дополнительную поддержку международным резервам НБУ будет иметь успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате Stand-By, которое началось на этой неделе в дистанционном формате", - добавил он.

На минувшей неделе курс доллара упал ниже 28 гривен и достиг минимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.