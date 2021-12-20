Неработающие кредиты в Украине уменьшились - НБУ

Национальный банк Украины подсчитал количество кредитов, которые не выплачиваются населением. В январе 2021 года их было свыше 41%, на конец марта цифра уменьшилась – 40,37%. Это значит, что украинцы начали выплачивать кредитные займы.

Если разделить общее количество неработающих кредитов между государственными учреждениями и банками с иностранным капиталом, то в первых их более 56%, а во вторых только 27,4%. Также известно, что в банковских учреждениях с частным капиталом в «подвешенном» состоянии оказалось почти 14% кредитов.

Ранее сообщалось, что креативная экономика и туризм получат доступ к льготным кредитам.

Также известно, что Украина досрочно погасила кредит перед Deutsche Bank. С учетом процентов выплаты составили 354 миллиона — такие данные приводят СМИ. Как отмечается, речь идет о бридж-кредите на полгода, который Украина получила в конце 2020-го с возможностью досрочного погашения в случае изменения рыночной цены еврооблигаций нашего государства.