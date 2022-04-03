Неофициально устроенные украинцы недоплачивают в бюджет 95 млрд гривен в год

Украина ежегодно теряет деньги из бюджета на украинцах, которые работают неофициально. Согласно статистике Государственной службы занятости, теневая занятость на рынке труда лишает госбюджет выплат в размере 43 млрд гривен на неуплате НДФЛ и 52 млрд гривен на ЕСВ.

Эти цифры рассчитаны исходя из минимальной заработной платы, но уровень недопоступлений будет еще более высоким, если учитывать средний размер зарплат в Украине, рассказала замминистра экономики Светлана Глущенко.

Чиновник объяснила, что при подсчете общих потерь от теневой занятости также следует учитывать не прямые, но косвенные – "потерянные жизни граждан из-за ненадлежащих условий труда и инвестиции, которые не поступили из-за отсутствия нормальной конкурентной среды", указала замминистра.

По ее мнению, в целом Украина теряет от теневого труда "миллиарды, если не сотни миллиардов гривен".

Глущенко также указала, что на сегодняшний день фактически каждый пятый украинец работает неофициально. По данным Госстата, в разрезе профессиональных сфер наибольшее количество незадекларированного труда в "самых простых профессиях, не требующих специальной подготовки или образования" (1,445 млн человек).

Много неоформленных трудящихся и среди квалифицированных специалистов с инструментами (331 тыс.), работников торговли и услуг (132,9 тыс.). Однако имеет распространение неформальный сектор и среди профессионалов (44,9 тыс.), специалистов (28,9 тыс.), руководителей (5,5 тыс.), технических служащих (4,4 тыс.).

"Тот факт, что неформально занятыми являются преимущественно лица с невысоким уровнем образования, которые выполняют простой, неквалифицированный труд, формирует в обществе негативное отношение к рабочим профессиям. Как следствие, молодежь отказывается от рабочих профессий, создает определенный дисбаланс на рынке труда", – считает Глущенко.

Всего же на данный момент, по подсчетам Госстата, в Украине 3,27 млн человек полностью или частично работают без оформления. Глущенко, впрочем, акцентирует, что точное количество неоформленных работников назвать сложно.