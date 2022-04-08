«Немного ошибся»: Смелянский преувеличил доходы украинских почтальонов

Глава «Укрпошты» совсем недавно дал интервью для СМИ, где рассказал, что украинские почтальоны получают значительные надбавки к зарплате. По мнению Смелянского – почтальон в Украине зарабатывает до 1 000 долларов в месяц. Теперь Генеральный директор Укрпошты Смелянский написал опровержение в своих социальных сетях.
Он объяснил, что $1000 — это сумма, на которую, в среднем в месяц, почтальоны продают товаров и услуг. За что получают премию в 10 000 грн.
Глава Укрпошты добавил, что в компании есть рабочие специальности с окладом выше 28 000 грн (курьеры, сортировщики), но о них речь не шла в цитате о зарплате почтальонов.
Глава Укрпошты назвал три шага, которые должны привести к повышению зарплат почтальонов: внедрение передвижных отделений, полная цифровизация ради повышения продуктивности и развитие сельских почтовых отделений.
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