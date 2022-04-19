Немецкий производитель бытовой химии Henkel уходит из России

Центральный офис немецкого производителя бытовой химии Henkel готовит процедуру ухода из России. Всё это время компания будет тесно сотрудничть с российскими командами и продолжать выплачивать зарплату 2500 работникам в стране.
По словам Кнобеля, компания оказывает поддержку сотрудникам и другим гражданам в Украине, собирая для них денежные пожертвования и продукты питания.
Henkel сотрудничала с СССР с 1979 года — тогда в Ленинградской области по лицензии и рецептуре компании начали производить клей «Момент». Полноценно на российском рынке Henkel начала работать с 1990 года, когда было основано первое совместное предприятие «Совхенк» в городе Энгельс. Помимо «Момента» компании принадлежат бренды Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», Losk, Somat, Clin, Fa, Taft, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu и другие. На территории страны работают 11 предприятий компании.
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