Немецкий производитель бытовой химии Henkel уходит из России

16:03 19 апреля Киев, Украина

Центральный офис немецкого производителя бытовой химии Henkel готовит процедуру ухода из России. Всё это время компания будет тесно сотрудничть с российскими командами и продолжать выплачивать зарплату 2500 работникам в стране.

«Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — подчеркнул Карстен Кнобель, генеральный директор Henkel.

По словам Кнобеля, компания оказывает поддержку сотрудникам и другим гражданам в Украине, собирая для них денежные пожертвования и продукты питания.

«Многие сотрудники Henkel также помогают на границах, раздавая необходимые товары или предлагая людям из Украины жилье», — рассказал он.

Henkel сотрудничала с СССР с 1979 года — тогда в Ленинградской области по лицензии и рецептуре компании начали производить клей «Момент». Полноценно на российском рынке Henkel начала работать с 1990 года, когда было основано первое совместное предприятие «Совхенк» в городе Энгельс. Помимо «Момента» компании принадлежат бренды Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», Losk, Somat, Clin, Fa, Taft, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu и другие. На территории страны работают 11 предприятий компании.