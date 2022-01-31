Немцы дали прогноз по срокам сертификации СП-2

Несмотря на то, что Россия уже зарегистрировала дочернюю компанию, запуска газопровода «Северный поток-2» с высокой вероятностью не будет сертифицирован до конца первого полугодия 2022 года.
Об этом высказался президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.
«Завершение вряд ли возможно в первом полугодии», — предположил Хоманн.
По его словам, запись о создании дочерней компании уже имеется, но дальнейших шагов по этому вопросу пока нет.
Напомним, что «Газпром» выполнил одно из требований Германии, основав дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, предназначенное для работы с немецким участком газопровода «СП-2». А за несколько недель до этого российский холдинг официально заявил о завершении строительства и полной готовности к эксплуатации «Северного потока-2».
Напомним, что «Газпром» выполнил одно из требований Германии, основав дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, предназначенное для работы с немецким участком газопровода «СП-2». А за несколько недель до этого российский холдинг официально заявил о завершении строительства и полной готовности к эксплуатации «Северного потока-2».
Bundesnetzagentur, Федеральное сетевое агентство Германии, в свою очередь должно принять решение о сертификации оператора. Однако еще ранее глава агентства говорил, что в первом полугодии на запуск можно не рассчитывать.
Ранее Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила жесткими мерами в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины. В частности, она заявила, что шаги будут серьезными, в том числе и касающиеся СП-2.
В это же время заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации допускает факт затягивания сертификации газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что и вовсе существует вероятность того, что «СП-2» могут не просертифицировать.
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