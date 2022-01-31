Немцы дали прогноз по срокам сертификации СП-2

07:51 31 Январь Киев, Украина

Несмотря на то, что Россия уже зарегистрировала дочернюю компанию, запуска газопровода «Северный поток-2» с высокой вероятностью не будет сертифицирован до конца первого полугодия 2022 года.

Об этом высказался президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.



«Завершение вряд ли возможно в первом полугодии», — предположил Хоманн.





Напомним, что По его словам, запись о создании дочерней компании уже имеется, но дальнейших шагов по этому вопросу пока нет.Напомним, что «Газпром» выполнил одно из требований Германии, основав дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, предназначенное для работы с немецким участком газопровода «СП-2». А за несколько недель до этого российский холдинг официально заявил о завершении строительства и полной готовности к эксплуатации «Северного потока-2».



Bundesnetzagentur, Федеральное сетевое агентство Германии, в свою очередь должно принять решение о сертификации оператора. Однако еще ранее глава агентства говорил, что в первом полугодии на запуск можно не рассчитывать.



Ранее Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила жесткими мерами в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины. В частности, она заявила, что шаги будут серьезными, в том числе и касающиеся СП-2.



В это же время заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации допускает факт затягивания сертификации газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что и вовсе существует вероятность того, что «СП-2» могут не просертифицировать.