Нефтяные котировки перешагнули рекордный минимум с мая

Нефтяные котировки, как отмечают эксперты, упали до своего минимума за последние 5 месяцев. Несмотря на этот показатель, на бирже отмечают небольшой рост цены после резкого падения стоимости.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent выросла на 0,15 доллара, или на 0,4%, и торговалась у отметки 37,8 долларов за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,47 доллара, или на 3,8%, до минимального значения с 29 мая.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) цена фьючерсов на американскую нефть WTI поднялась на 0,03 доллара, или на 0,08%, составив 36,2 долларов за баррель. В четверг фьючерсы подешевели на 1,22 доллара, или на 3,3%, до минимума с 1 июня.

По оценкам нефтяных экспертов, октябрь может стать наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: нефть Brent подешевела на 7%, а нефть WTI - более чем на 9%.

Напомним, украинцам начинают приходить платежки за газ с астрономическими суммами. Долги за газ начисляют задним числом из-за того, что пересчитывают объемы, учитывая температурный коэффициент и утверждая, что потребители использовали больше голубого топлива, чем показал счетчик. Долги используют для того, чтобы удержать клиента от перехода к конкурентам.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, как повлияет на размер субсидии повышение цены на газ с ноября 2020 года. По словам Музыченко, увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги влечет увеличение размера субсидий. «Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов. Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а изменяются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии», - разъяснил он.