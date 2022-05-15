Нефтяные цены опустились после скачка более чем на 2%

11:42 11 августа Киев, Украина

Опасения трейдеров, связанные с новой волной коронавируса в мире, продолжают оказывать давление на рынок нефти.

Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

"Большинство азиатских стран наращивает темпы вакцинации и в конечном итоге ослабит карантинные меры", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

Тем не менее, эксперт ожидает, что быстрый рост спроса на нефть, отмечавшийся ранее в этом году, существенно замедлится к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $70,47 за баррель , что на $0,16 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,59 (2,3%) - до $70,63 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $68,10 за баррель, что на $0,19 (0,28%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,81 (2,7%) - до $68,29 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тыс. баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.