Нефтепродукты из Беларуси – чем грозит Украине запрет на поставку

Как известно, основной статьей украинского импорта из Беларуси являются продукты нефтепереработки. По информации Госстата более 50% импорта из Беларуси составляют нефтепродукты, это почти 1,5 млрд дол. (из 2,8 млрд. дол. общего импорта). По итогам же января-апреля 2021 года Беларусь стала основным импортером бензинов в Украину, поставив 308,8 тыс. тонн бензина из общего объема в 362 тыс. тонн, что в полтора раза больше чем в январе-апреле 2020 года, сообщает Консалтинговая группа «А-95».

Также в апреле 2021 года более 70% дорожного битума в Украину поставляли из Беларуси (66,9 тыс. тонн), на втором месте находится Греция с 18 тыс. тонн и на третьем - Польша с 6 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в апреле 2020 года.

Подобные крупные объемы нефтепродуктов, ввозимые в Украину из Беларуси, делают вопрос будущих санкций, ограничений или запретов на поставку данного вида товара очень болезненным для обеих стран, что, по мнению экспертов, делает возможное эмбарго маловероятным.

Так, по мнению директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна запрет на поставку нефтепродуктов в Украину со стороны Александра Лукашенко маловероятен, хотя в 2020 году Украина купила у Беларуси 0,85 млн. тонн бензина (более 30% украинского рынка), дизтоплива – 2,2 млн. тонн (тоже более 30% рынка), 0,38 млн. тонн сжиженного газа (17%) и 0,58 млн тонн битума (50% рынка).

«Я в это (запрет поставки нефтепродуктов. - Авт.) не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский НПЗ, который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок, Беларусь же обеспечивает преимущественно Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере. То есть Украина кормит Беларусь (безусловно, после России). Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом», - написал Сергей Куюн на своей странице в соцсети Facebook.

Если же президент Беларуси решится на подобный шаг, то «Укртатнафта» должна будет нарастить переработку на 2 млн тонн (в два раза), что вполне реально, подчеркивает эксперт, не говоря уже об импорте морским путем.

Единственная проблема - битум, перекрыть его импорт из Беларуси за счет собственного производства и импорта морем удастся лишь наполовину, но это некритично, так как можно будет строить больше дорог и объектов, не требующих его при строительстве.

В целом по мнению Сергея Куюна, Украина найдет чем заместить белорусские нефтепродукты, а вот выживет ли без продаж в Украину белорусская нефтепереработка, вопрос. Вместе с тем, по его мнению, это шанс для роста собственной нефтепереработки.