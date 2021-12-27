Нефть выросла в цене – впервые за месяц

Рынок нефти снова меняет свои позиции. После значительного падения, а потом – стабилизации цен, стоимость «черного золота» снова поползла вверх. С середины марта марка Brent впервые поднялась выше отметки в 65 долларов.

Стоимость нефти Brent впервые с середины марта поднялась до $68 за баррель в ходе торгов во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:31 КСК во вторник составляет $68,02 за баррель, что на $0,97 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,25 за баррель, что на $0,87 (1,37%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов прибавляет в цене $0,8 (1,26%), находясь около $64,23 за баррель.