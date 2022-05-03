Нефть снова снизила свои расценки – сводки на четверг

Четверговые нефтяные котировки показывают снижение цен на нефть, в сравнении с расценками днём ранее. Эксперты отмечают, что стоимость снизились на 0,15% и теперь составляет 48,18 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent упали в цене на 0,07 доллара. За предыдущие торги нефть Brent подорожала на 0,83 доллара, или на 1,8%, составив 48,25 долларов за баррель.На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX январские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,11 доллара, или на 0,24%, и торговались у отметки в 45,17 долларов за баррель. В среду контракт подешевел на 0,73 доллара, или на 1,6%, составив 45,28 долларов за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей, но выросли запасы бензина и дистиллятов.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.