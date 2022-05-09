Нефть снова снижается в цене – анализ экспертов

Нефтяные котировки росли до максимума первые девять месяцев 2020 года. Теперь расценки на нефть меняют свои позиции и слабо снижаются. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent подешевела 0,08 доллара, или на 0,16%. Нефть торговалась у отметки в 50,68 долларов за баррель. Накануне Brent подорожала на 0,47 доллара, или на 0,9%, составив 50,76 долларов за баррель – максимум с 4 марта.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) январские фьючерсы на американскую нефть WTI упали в цене на 0,06 доллара, или на 0,13%. Нефть торговалась у отметки в 47,56 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 0,63 доллара, или на 1,3%, составив 47,62 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с 26 февраля.

По оценкам агентства Bloomberg, ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть. Однако еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе - от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+.

Напомним, ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В отчете ОПЕК отмечается, что слабые данные по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за третий квартал на фоне снижения спроса на транспортное топливо в США и европейских странах ОЭСР привели к пересмотру спроса в сторону понижения на 0,18 млн баррелей в сутки – до 89,99 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки и составит 96,89 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 0,35 млн баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в ноябре.