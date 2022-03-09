Нефть снижается в цене из-за COVID-19

Данные биржевых торгов свидетельствуют о том, что котировки нефти снова поползли вниз. Это случилось после обнародования свежих данных о заболеваемости коронавирусом в мире.

К 9:16 EET декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,33%), до $42,31 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,73 (1,8%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,15 (0,37%), до $40,05 за баррель. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,77 (1,95%).

Рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках, говорят эксперты AxiCorp.

«Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности», — сказал Dow Jones главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

По данным университета Джонса Хопкинса на 8:00 EET, с начала пандемии COVID-19 в мире было выявлено 38 066 297 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 264 771.