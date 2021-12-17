Нефть снижается в цене – цифры на 5 апреля

Трехдневная пауза в торгах дала свой результат – эксперты отметили падение цен на нефть на утренних торгах 5 апреля. Многие прогнозируют, что 1% падения – это только начало и Brent снизит свою стоимость до $59,5-60.

Согласно данным торгов, утром в понедельник июньские фьючерсы на Brent подешевели до $64,22 за баррель (-0,99%), тогда как стоимость майских фьючерсов на техасскую WTI упала до $60,87 (-0,94%).

По мнению аналитиков, сегодня рынок нефти пребывает в состоянии неопределенности, ожидая сигналов со стороны спроса. Так, на одной чаше весов – растущий спрос на сырье в Соединенных Штатах, а на другой – введение новых локдаунов в странах ЕС.

Стоит отметить, что на прошлой неделе росту цен на «черное золото» способствовало ЧП в Суэцком канале, которое принесло мировой экономике ежедневные убытки на сумму $9,6 млрд. Цены на нефть при этом выросли на 6%. Также позитивом для рынка стали данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья в Штатах на 876 000 баррелей и бензина – на 1,74 млн баррелей.

Плюс члены ОПЕК+ на минувшей неделе договорились об увеличении нынешнего уровня добычи на 350 000 б/с в течение следующих двух месяцев и на 450 000 б/с – в июле. На фоне данного решения стоимость WTI подскочила до $61,7 за баррель. При этом в ближайшей перспективе аналитики не исключают постепенного снижения стоимости Brent до $59,5-60. По их словам, рост цен возможен в случае, если котировки закрепятся выше $65-66,5 за баррель и продержатся на этом уровне в течение пары сессий.