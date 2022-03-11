Нефть снижается в цене – 19 октября 2020 года

11:03 19 октября Киев, Украина

Рост заболеваемости коронавирусом влияет на все экономические сферы мира. Исключением не стала и нефтяная биржа, где 19 октября эксперты отметили снижение нефтяных котировок.

На лондонской бирже ICE Futures цена на декабрьские фьючерсы североморской смеси Brent снизилась на 0,07 доллара, или на 0,16%, составив 42,86 долларов за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,23 доллара, или на 0,5%, составив 42,93 доллара за баррель.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую нефть WTI упала 0,1 доллара, или на 0,24%, составив 40,78 долларов за баррель. В пятницу фьючерсы подешевели на 0,23, или на 0,5%, и торговались на уровне 42,93 доллара за баррель. За минувшую неделю нефть эталонных марок незначительно подорожала – Brent выросла в цене на 0,2%, WTI - на 0,7%.

В центре внимания нефтяного рынка находится онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.