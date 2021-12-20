Нефть снижает свою стоимость

10:57 29 Июль Киев, Украина

Опубликованные утренние данные биржевых торгов указывают на то, что цена нефти снижается. Это происходит на фоне ожидания данных Минэнерго США о запасах нефтепродуктов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 43,2 за баррель, что на $ 0,02 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизились в цене на $ 0,08 (0,19%) - до $ 40,96 за баррель.

Запасы сырой нефти в США упали по итогам прошлой недели на 6,8 млн барр. и составили 531 млн барр. Запасы бензина увеличились на 1100000 баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. Баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1100000 баррелей, показали данные API, опубликованные накануне. Аналитики ожидали увеличения запасов на 357 тыс. Барр. Данные правительства США должны появиться 29 июля вечером.

Фото: Стоимость на нефть разных марок падает

«Это должно временно снять некоторые опасения по поводу продолжения снижения спроса», - отметил в своей записке Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp.

В то же время усиливается пандемия COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, ведет к его перепроизводства. Во всем мире зарегистрировано рекордное количество новых инфекций, включая США, крупнейшего в мире потребителя нефти.

Фото: Стоимость на нефть разных марок падает

Попытки поддержать экономику США и оказать помощь американцам во время Коронавирусная вспышки не увенчались успехом, поскольку 28 июля республиканцы не согласились с их собственным планом предоставления стабилизационного пакета на $ 1 трлн.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 43,72 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 43,66 доллара за баррель, что на 5 центов выше уровня закрытия торгов ($ 43,61)