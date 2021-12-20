Нефть снижает свою стоимость

10:57 29 Июль Киев, Украина

Опубликованные утренние данные биржевых торгов указывают на то, что цена нефти снижается. Это происходит на фоне ожидания данных Минэнерго США о запасах нефтепродуктов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 43,2 за баррель, что на $ 0,02 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизились в цене на $ 0,08 (0,19%) - до $ 40,96 за баррель.

Запасы сырой нефти в США упали по итогам прошлой недели на 6,8 млн барр. и составили 531 млн барр. Запасы бензина увеличились на 1100000 баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. Баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1100000 баррелей, показали данные API, опубликованные накануне. Аналитики ожидали увеличения запасов на 357 тыс. Барр. Данные правительства США должны появиться 29 июля вечером.

«Это должно временно снять некоторые опасения по поводу продолжения снижения спроса», - отметил в своей записке Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp.

В то же время усиливается пандемия COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, ведет к его перепроизводства. Во всем мире зарегистрировано рекордное количество новых инфекций, включая США, крупнейшего в мире потребителя нефти.

Попытки поддержать экономику США и оказать помощь американцам во время Коронавирусная вспышки не увенчались успехом, поскольку 28 июля республиканцы не согласились с их собственным планом предоставления стабилизационного пакета на $ 1 трлн.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 43,72 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 43,66 доллара за баррель, что на 5 центов выше уровня закрытия торгов ($ 43,61)