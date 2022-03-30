Нефть реагирует на выборы президента США

Стоимость нефти на рынке отреагировала на выборы президента США. Эксперты зафиксировали снижение расценок на черное золото несмотря на резкое снижение его запасов в Америке. Есть опасность, что из-за выигрыша на выборах Байдена – нефтяные котировки снова упадут в цене.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 40,63 за баррель, что на $ 0,60 (1,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $ 0,56 (1,43%) - до $ 38,59 за баррель. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 41,23 и $ 39,15 соответственно.

Байден сказал в среду, что ожидает победы на выборах, одновременно Трамп пригрозил нескольким штатам судебными исками и пообещал требовать пересчета голосов в Висконсине, где победу одержал демократ.

«Следующие несколько недель могут быть весьма беспокойными с риском судебных разбирательств и пересчета», - говорится в записке аналитиков RBC Capital Markets.

В то же время ослабление спроса в Европе продолжало оказывать давление на настроения, при этом средний показатель автомагистрали во Франции, Италии и Испании упал до самого низкого уровня с конца июня, говорится в сообщении ANZ Research.

Поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, которые показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей - до 484 400 000 баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет. Запасы в Кушинге, где хранится нефть, которая торгуется на NYMEX, выросли на 936 тыс. баррелей - до 60,9 млн баррелей.