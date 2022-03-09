Нефть растет в цене после значительного удешевления

За последнюю неделю нефтяные показатели меняли своё положение несколько раз. Эксперты отметили, что 11-12 октября нефтяные котировки показали значительное снижение, а сегодня – 13 октября 2020 года нефть снова слабо, но растет в цене.

На лондонской бирже ICE Futures декабрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent выросли в цене на 0,03 доллара, или на 0,07%, составив 41,75 доллар за баррель. В понедельник нефть Brent подешевела на 1,13 доллара, или на 2,6%.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,04 доллара, или на 0,1%, составив 39,47 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,17 доллара, или на 2,9%.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в понедельник на минимальной отметке с 5 октября.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о программе повышения энергоэффективности и масштабной реновации официальных зданий, а также частного жилья в Европейском союзе. В рамках Зеленого соглашения ЕС около трети из 750 миллиардов евро, выделенных на восстановление европейской экономики после коронакризиса, будет направлена на «зеленую» трансформацию.