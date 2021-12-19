Нефть растет в цене – данные на 23 июля

10:53 23 Июль Киев, Украина

После значительно снижения роста цен, в четверг 23 июля эксперты отмечают, что цена на нефть стабилизировалась. Коррекция произошла после получения данных о запасах, выполненных США. Нефтяные котировки выравниваются за последние пару дней.

На утренних торгах лондонской биржи ICE Futures сентябрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent подорожали на 0,1 доллара, или на 0,23%, составив 44,39 доллара за баррель. Днем ранее контракт подешевел на 0,03 доллара, или на 0,07%.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли в цене на 0,11 доллара, или на 0,26%, составив 42,01 доллара за баррель. Накануне нефть WTI подешевела на 0,02 доллара.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.