Нефть продолжает расти в цене: 45 долларов за баррель

10:40 11 Август Киев, Украина

Мировая экономика пошла вверх – об этом свидетельствуют многие показатели, включая растущую стоимость на нефть. Стимулы США, а также повышение спроса из Азии являются ключевыми причинами роста.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,29% до $45,11 за баррель к 10:07 по Киеву, на WTI - прибавили 0,52% до $42,16 за баррель. "Нефть выросла на фоне признаков дальнейших стимулирующих мер", - говорится в сообщении ANZ.

Цены получили поддержку после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что высокопоставленные демократы Конгресса хотят встретиться с ним для обсуждения экономической помощи. Более слабый доллар США также помог поддержать цены на нефть, сказал аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.

Дефляция цен производителей в Китае в июле замедлилась благодаря росту мировых цен на нефть, а также возврату промышленной активности к докризисному уровню. Это стало очередным признаком восстановления во второй по величине экономике мира.