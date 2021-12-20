Нефть после обвала стабилизируется - эксперты

Рост запасов нефтепродуктов в Соединенных Штатах Америки перестал влиять на нефтяной рынок. Эксперты отмечают, что стоимость основных нефтяных марок стабилизировалась. Резкий обвал цен закончился и стоимость «черного золота» снова растет вверх.

Известно, что стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 63,10 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% — до 59,34 доллара за баррель.

При этом цены на нефть на этой неделе упали после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США. Это вызвало опасения по поводу ослабления спроса на нефть в крупнейшего в мире потребителя этого ресурса.

В частности, Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3500000 баррелей — до 502 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей — до 230 млн баррелей, поскольку нефтепереработчики увеличили производство перед летним сезоном.