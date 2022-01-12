Нефть подорожала из-за кибератаки в США

10 мая 2021 года в работе американского трубопровода Colonial Pipeline замечены серьезные перебои. Эксперты связали произошедшее с кибератакой, которой подверглось предприятие. На фоне этого происшествия, нефтяные котировки на всех мировых рынках резко поползли вверх.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по киевскому времени составила $68,69 за баррель, что на $0,41 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) – до $68,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) – до $64,9 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.