Нефть падает в цене: основные причины и цифры

Нефтяные котировки продолжают стремительно снижаться. Причиной становится опасность второго локдауна, а также возможное снижение спроса на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 41,46 доллара за баррель. По данным издания Bloomberg состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,73 доллара за баррель, потеряв 0,75%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавируса и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.